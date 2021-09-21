Россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фрукты

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сезонный рост цен прогнозируется в России к концу текущего года. Об этом предупредила доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова в интервью агентству "Прайм".
По прогнозу специалиста, повышение стоимости продуктов по итогам года составит 7–8%.
Основой причиной подорожания непродовольственных товаров станет рост цен на гаджеты, продолжила Воронкова. Это обусловлено увеличением спроса на фоне сокращения поставок некоторых китайских моделей из-за санкций США. По этой причине расходы граждан на смартфоны в первом квартале нынешнего года возросли на треть.
В свою очередь, директор Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Евгений Балацкий отметил, что рост цен до текущего момента был отчасти сдержан правительством РФ перед выборами в Госдуму.
“Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке”, – пояснил Балацкий.
Ранее сообщалось, что цены на гречку в России впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм. В августе стоимость килограмма крупы в среднем доходила до 102,5 рубля.
До этого руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о невозможности длительного сдерживания цен на продукты. По словам специалиста, в России сформировалась волна отложенного спроса на повышение цен на продукты питания. Ранее государство ввело регулирующие механизмы по таким категориям, как мясо, молоко и яйца, в результате чего поставщики искусственно снижали цены.
ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты
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