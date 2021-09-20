Цены на гречку впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм

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В российских магазинах этим летом цены на гречку выросли до рекордного за последние десять лет уровня, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в августе стоимость килограмма крупы в среднем доходила до 102,5 рубля.

В материале говорится, что ранее стоимость килограмма гречки превышала отметку 100 рублей в мае 2011 года. Тогда крупа подорожала до 112 рублей.

В прошлом году цены поднялись на фоне ажиотажа из-за пандемии коронавируса. Тогда граждане активно скупали продукты, которые долго хранятся.

Рост цен остановился только в начале сентября 2021 года, однако к середине месяца гречка опять подорожала на 0,2%.

Ранее руководитель компании "Интерпортфолио", член Совета московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский заявил о невозможности длительного сдерживания цен на продукты. По словам специалиста, в России сформировалась волна отложенного спроса на повышение цен на продукты питания. Ранее государство ввело регулирующие механизмы по таким категориям, как мясо, молоко и яйца, в результате чего поставщики искусственно снижали цены.

