В Росстате рассказали о наиболее подешевевших продуктах за неделю

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Цены на овощи в России на прошлой неделе выросли в среднем на 0,3%. Тем не менее морковь подешевела на 3,03%, репчатый лук – на 1,12%, а белокочанная капуста – на 0,63%, свидетельствуют данные отчета Росстата.

Также на 1,09% снизилась стоимость яблок. Рис подешевел на 0,11%, а пшеничная мука – на 0,02%.

В целом в РФ продолжается тенденция подорожания продовольственных товаров. За отчетный период с 14 по 20 сентября стоимость помидоров увеличилась на 7,94%, а огурцов – на 7%.

Куриное мясо выросло в цене на 1,25%, говядина – на 0,7%, а свинина и колбасные изделия – на 0,5%. Яйца подорожали на 2,07% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ранее стало известно, что минувшим летом цены на гречку выросли до рекордного за последние десять лет уровня. В августе стоимость килограмма крупы в среднем доходила до 102,5 рубля. Последний раз цена гречки превышала отметку 100 рублей в мае 2011 года, тогда купить ее можно было за 112 рублей.

