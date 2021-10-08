Производители удобрений РФ продлили режим сдерживания цен до конца года

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Крупнейшие производители минеральных удобрений России продлили режим сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую ассоциацию производителей удобрений (РАПУ).

"Крупнейшие российские производители минеральных удобрений приняли добровольные решения продлить действие режима сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года", – говорится в сообщении РАПУ.

По мнению членов ассоциации, это позволит повысить качество подготовки сельскохозяйственных предприятий к весенним полевым работам на фоне "резких изменений ценовой конъюнктуры на мировых рынках".

Уточняется, что в РАПУ входят такие компании, как "ЕвроХим", "Фосагро" и "Акрон".

В августе стало известно, что с 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли (НДПИ). Об этом заявлял Владимир Путин.

Позже министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что повышение НДПИ затронет не только металлургов, но и производителей угля и удобрений. Эта мера будет ежегодно приносить в бюджет страны дополнительные 160 миллиардов рублей, считают в Минфине.

