Минфин обсудил с металлургами и производителями удобрений повышение НДПИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов РФ провело совещание с представителями металлургических компаний и производителей удобрений, на котором обсуждалось изменение налогообложения в соответствующих отраслях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В четверг (16 сентября. – Прим. ред.) в Минфине прошло совещание с представителями ФНС, производителями цветной и черной металлургии, меди, коксующегося угля и интегрированными производителями минеральных удобрений. Основной механизм, который сейчас рассматривается, – это привязка НДПИ к мировым ценам на сырье", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ставку налога на добычу полезных ископаемых предлагается повысить до 6%, при этом для расчета НДПИ использовать не данные о затратах компаний, а биржевые котировки руды или металлургического концентрата.

Так, ранее источник ТАСС, участвовавший в совещании с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, сообщал, что для апатитовых и фосфоритовых руд ставку НДПИ предлагается повысить с 4 до 6%, коэффициент 3,5 заменить на привязку к рублевой биржевой котировке апатитового концентрата и объему добычи руды. А ставку для черной металлургии – с 4,8 до 6%, которая при этом умножается на биржевую котировку железной руды Iron Ore Fines 62% Fe spot China.

В августе стало известно, что с 2022 года в России планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин.

