Цены на нефть выше 100 долларов за баррель приведут к обрушению рынка нефти – Алекперов

Фото: depositphotos/Ivankmit
Стоимость нефти на уровне 65–75 долларов за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, заявил президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. По его словам, высокие цены на нефть несут риски обрушения рынка.
"Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, – обрушению рынка", – цитирует его "Коммерсант".
Он отметил, что стоимость нефти в коридоре 65–75 за баррель "комфортна для потребителей", поэтому страны – участницы ОПЕК+ хотят ее сохранить за счет регулирования объемов. Глава "Лукойла" также выразил мнение, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования "создан навсегда".
Алекперов назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов. Также, по его словам, "Лукойл" ведет конструктивный диалог с Минфином по переводу месторождения имени Корчагина на Каспии на режим налога на дополнительный доход (НДД).
"Мы считаем, что будущее добычи нефти в России связано со сложно построенными месторождениями, сверхвязкими запасами, и чем быстрее мы будем внедрять технологии в этой области и вести промышленные работы, тем надежнее будет сырьевая база страны на долгую перспективу", – сказал он.
Алекперов надеется, что в будущем налоговое решение по этим месторождениям найдется, поскольку они должны быть эффективны при цене нефти 50–55 долларов за баррель.
Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин предстоящей осенью. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.
Основной причиной роста цен специалисты назвали высокий нетбэк – это ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, у которых есть возможность отправлять свою продукцию на экспорт.
Эксперт рассказал, ждет ли россиян новый топливный кризис
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: