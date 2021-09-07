Цены на нефть выше 100 долларов за баррель приведут к обрушению рынка нефти – Алекперов

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Стоимость нефти на уровне 65–75 долларов за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, заявил президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. По его словам, высокие цены на нефть несут риски обрушения рынка.

"Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, – обрушению рынка", – цитирует его "Коммерсант".

Он отметил, что стоимость нефти в коридоре 65–75 за баррель "комфортна для потребителей", поэтому страны – участницы ОПЕК+ хотят ее сохранить за счет регулирования объемов. Глава "Лукойла" также выразил мнение, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования "создан навсегда".

Алекперов назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов. Также, по его словам, "Лукойл" ведет конструктивный диалог с Минфином по переводу месторождения имени Корчагина на Каспии на режим налога на дополнительный доход (НДД).

"Мы считаем, что будущее добычи нефти в России связано со сложно построенными месторождениями, сверхвязкими запасами, и чем быстрее мы будем внедрять технологии в этой области и вести промышленные работы, тем надежнее будет сырьевая база страны на долгую перспективу", – сказал он.

Алекперов надеется, что в будущем налоговое решение по этим месторождениям найдется, поскольку они должны быть эффективны при цене нефти 50–55 долларов за баррель.

Ранее эксперты сообщили, что меры, которые принимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин предстоящей осенью. Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.

Основной причиной роста цен специалисты назвали высокий нетбэк – это ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, у которых есть возможность отправлять свою продукцию на экспорт.

