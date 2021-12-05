Эксперт рассказал, станет ли картофель дороже апельсинов

Фото: Depositphotos/PIXbank
Эксперт оценил вероятность подорожания картофеля в ближайшее время. По его мнению, сценарий, при котором картофель в будущем может стать дороже апельсинов, озвучиваемый рядом экспертов, маловероятен. Об этом профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил агентству "Прайм".
Настолько существенный скачок цен на картофель возможен лишь в том случае, если Россия полностью перейдет на импорт корнеплода.
Рамазанов подчеркнул, что цены на отечественный картофель ниже стоимости апельсинов и других цитрусовых в 2–3 раза. При этом некоторые сорта импортного корнеплода превосходят апельсины по стоимости в 2,5 раза.
"По данным Росстата, в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021 этот показатель снизился. Это достаточно обнадеживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины", – заключил экономист.
Ранее эксперты компании "Эвотор" сообщили, что за год килограмм мандаринов подорожал на 25%. Резкий рост цен случился из-за сокращения поставок из Турции, а также вследствие удорожания логистики поставок. Дороже всего мандарины обходятся жителям Камчатки – в среднем 334 рубля за килограмм.
"Специальный репортаж": "картофельный кризис"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: