Эксперт рассказал, станет ли картофель дороже апельсинов

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Эксперт оценил вероятность подорожания картофеля в ближайшее время. По его мнению, сценарий, при котором картофель в будущем может стать дороже апельсинов, озвучиваемый рядом экспертов, маловероятен. Об этом профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил агентству "Прайм".

Настолько существенный скачок цен на картофель возможен лишь в том случае, если Россия полностью перейдет на импорт корнеплода.

Рамазанов подчеркнул, что цены на отечественный картофель ниже стоимости апельсинов и других цитрусовых в 2–3 раза. При этом некоторые сорта импортного корнеплода превосходят апельсины по стоимости в 2,5 раза.

"По данным Росстата, в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021 этот показатель снизился. Это достаточно обнадеживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины", – заключил экономист.

Ранее эксперты компании "Эвотор" сообщили, что за год килограмм мандаринов подорожал на 25%. Резкий рост цен случился из-за сокращения поставок из Турции, а также вследствие удорожания логистики поставок. Дороже всего мандарины обходятся жителям Камчатки – в среднем 334 рубля за килограмм.