Россиянам рассказали, как изменились цены на муку

В рубрике "Ценные кадры" рассказывают, как от недели к неделе меняется стоимость популярных продуктов в сетевых магазинах.

Так, россиянам сообщили об изменении стоимости на муку. Товар марки "Рязаночка" в упаковке два килограмма в "Пятерочке" неделю назад стоил 79,99 рубля. Однако в понедельник, 15 ноября, она стала заметно дороже – 96,99 рубля.

В "Перекрестке" предложение менее выгодное – 99,90 рубля, цена не менялась. И самая низкая цена в METRO Cash&Carry – 89,90 рубля, уже более недели она держится на этом уровне.