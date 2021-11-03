В Минсельхозе допустили рост цен на молочную продукцию – СМИ

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В России может подорожать молочная продукция, считают в Минсельхозе. Об этом сообщает газета "Известия".

В распоряжении издания оказался доклад ведомства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)", который был направлен на подпись замглавы ведомства Оксаны Лут.

"С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию", – говорится в докладе.

В документе не указывается, насколько именно может подорожать продукция. При этом отмечается, что увеличение цен обусловлено ростом стоимости кормов и кормовых добавок для скота, а также упаковочных и горюче-смазочных материалов

В данный момент производители сдерживают взрывной рост стоимости продукции за счет собственной прибыли. При этом цена сырого молока у производителей за год выросла на 7,7%, пастеризованного – на 7,9%, сливочного масла – на 5,9%, сыров – на 4,1%.

"На протяжении всего года стоимость молочной продукции оставалась стабильной, рост цен на эту продукцию не превышал уровень инфляции", – заявили в ведомстве.

В качестве меры по сдерживанию цен на молочную продукцию в Минсельхозе предложили компенсировать затраты молочного скотоводства на корма из средств, поступивших от экспортной пошлины на зерновые.

В свою очередь, в Минпромторге заверили, что в стране ведется работа по сдерживанию роста цен на маркируемую молочную продукцию. В частности, предприятия имеют возможность не покупать специальное оборудование для нанесения кодов на упаковку. Кроме того, для маркировки используется бесплатное ПО при работе с электронным документооборотом.

Ранее сообщалось, что в ноябре в России на 10–20% могут подорожать гречка и овсянка. Об этом предупредили сами производители. По их словам, рост цен связан с ростом стоимости сырья и упаковки.