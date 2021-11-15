Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк

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Минфин РФ предложил с 1 января повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Минимальную розничную цену на водку хотят увеличить на 7,4%. В этом случае бутылка объемом 0,5 литра будет стоить 261 рубль вместо действующих 243 рублей.

Минимальная цена на коньяк может вырасти на 7,6% – до 480 рублей вместо текущих 446 рублей.

В сентябре 2021 года продажи алкоголя выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом. При этом при оценке эксперты не учитывали продажи пива, сидра, пуаре и медовухи.

Продажи водки в сентябре увеличились на 6,7% (6,3 миллиона декалитров), тихих вин – на 0,8% (4,3 миллиона декалитров), шампанских и игристых вин – на 3% (1,04 миллиона декалитров). Коньяка продали на 8,8% больше прошлогоднего уровня, а слабоалкогольных напитков – на 43%.

При этом продажи алкоголя с января по сентябрь 2021 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев объем розничной продажи водки упал на 2,1%, тихих вин – на 2,2%. В то же время продажи шампанских и игристых вин увеличились на 8,2%, коньяка – на 3,3%, а слабоалкогольных напитков – на 36,7%.

