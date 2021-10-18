Продажи алкоголя в России в сентябре выросли почти на 4%

Фото: Depositphotos/Nomadsoul1

В сентябре 2021 года продажи алкоголя выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом. При этом при оценке эксперты не учитывали продажи пива, сидра, пуаре и медовухи, сообщает РИА Новости.

Продажи водки в сентябре увеличились на 6,7% (6,3 миллиона декалитров), тихих вин – на 0,8% (4,3 миллиона декалитров), шампанских и игристых вин – на 3% (1,04 миллиона декалитров). Коньяка продали на 8,8% больше прошлогоднего уровня, а слабоалкогольных напитков – на 43%.

При этом продажи алкоголя с января по сентябрь 2021 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев объем розничной продажи водки упал на 2,1%, тихих вин – на 2,2%. В то же время продажи шампанских и игристых вин увеличились на 8,2%, коньяка – на 3,3%, а слабоалкогольных напитков – на 36,7%.

Ранее россиянам рекомендовали купить до Нового года алкоголь и консервы. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова обратила внимание на то, что в декабре почти все продукты питания дорожают, а их выбор на полках магазинов снижается, так как все активно закупаются перед праздниками.

