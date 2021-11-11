Москвичам рассказали, как изменились цены на рис

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на рис круглозерный, сорт "Кубань".

В "Пятерочке" за упаковку 900 граммов просят 129,99 рубля. Стоимость не менялась за последние 7 дней. В "Перекрестке" приятная скидка – 124,90 сейчас на ценнике, а было на 5 рублей больше. В "Metro cash&carry" предложение самое выгодное, но за неделю рис все-таки подорожал. Было 84,90, а сейчас 101 рубль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.