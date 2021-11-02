Российские граждане не пострадали при взрывах в Кабуле – посольство РФ

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Российские граждане не пострадали в результате теракта, который произошел в центре Кабула во вторник, 2 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Кабуле.

В дипмиссии уточнили, что взрыв прогремел рядом с военным госпиталем в районе Вазир Акбар Хан афганской столицы.

"По некоторым данным, это смертник. Сейчас там стрельба, есть данные о втором взрыве. Российские граждане не пострадали", – сказали в посольстве.

Там уточнили, что инцидент произошел далеко от здания дипмиссии, а также отметили, что российским дипломатам ничего не угрожает.

Ранее не менее семи человек погибли, 13 пострадали в результате теракта в мечети в городе Кандагар на юге Афганистана. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар – Биби-Фатима. Оно сработало в толпе прихожан, пришедших совершить пятничную молитву.

