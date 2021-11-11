В ФАС не увидели оснований для роста тарифов на услуги связи в РФ

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что в настоящее время в России отсутствуют причины для повышения тарифов на интернет и телевидение. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Дополнительно отмечаем, что рынок связи является социально значимым. ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования", – заявили в антимонопольной службе.

Ранее аналитики агентства TelecomDaily подсчитали, что тарифы на телевидение, домашний интернет и прочие услуги связи в следующем году могут вырасти на 10%.

Вычисления базируются на результатах опроса топ-менеджеров операторов, проведенного текущей осенью: 78% респондентов заявили о готовности поднять стоимость услуг, при этом почти половина – 48% – не исключили роста тарифов на 10%.