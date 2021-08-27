Общественники предложили обеспечить студентов бесплатным доступом в интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложение об обеспечении студентов-очников бесплатным интернетом направил в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, сообщает RT.

Хамзаев отметил, что интернет позволяет студентам получать доступ к большому количеству учебной литературы, научным статьям и онлайн-лекциям. Благодаря этому учащимся доступны дополнительные знания, необходимые для обучения.

"В связи с этим прошу прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания специальных бесплатных тарифов на доступ в интернет для студентов и учащихся российских высших и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения на весь период получения образования", – говорится в сообщении.

Ранее в РЖД сообщили, что с 1 сентября по 31 октября при покупке проездного билета на поезда "Сапсан" студенты могут получить скидку в размере 50 процентов. Специальный тариф "Студент" будет распространяться на базовый и экономический классы обслуживания поездов.