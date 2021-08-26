Эксперт оценил ситуацию с дополнительным набором абитуриентов в российские вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ситуация с объявлением российских вузов о дополнительном наборе абитуриентов вполне закономерна. К тому же она может повториться, если не будет возвращена вторая волна зачисления, сообщает радио КП, приводя слова руководителя Центра мониторинга и статистики образования Марка Аграновича.

"У нас абитуриенты имеют право подавать документы в несколько вузов. Если я разумный человек, то подаю документы в вуз, в который я хочу поступить, и вуз, в который я точно поступлю с моими баллами. Если меня берут в первый вуз, тот, который посильнее, мне более интересен, то, соответственно, второй пролетает. Поэтому эта ситуация вполне прогнозируемая", – сказал Агранович.

Эксперт отметил, что вторая волна зачисления студентов была предусмотрена на случай, когда подавшие документы в слабые вузы абитуриенты поступают в более сильные учебные заведения и не возвращаются.

Ранее некоторые российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов, поскольку не смогли набрать нужное количество студентов из-за новых правил приема, исключающих вторую волну зачисления.

В частности, дополнительный набор на платные места на некоторых факультетах объявил МГУ имени Ломоносова, а Иркутский и Севастопольский государственные университеты предлагают выпускникам снова попробовать попасть на бюджетные места. Между тем в столичных МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ объявили о дополнительном зачислении: когда прием производится на места, освободившиеся после отзыва документов другими абитуриентами.