Российские вузы готовы к обучению в очном формате

Все российские вузы готовы к началу учебного года в очном формате. Но при необходимости могут перейти и на дистанционный. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В этом году в высшие учебные заведения поступили более миллиона человек. А всего на лекции отправятся более 4 миллионов. В прошлом году цифра была немного меньше.

В 2021 году увеличили количество бюджетных мест по приоритетным направлениям – таким, как IT, инженерные специальности, медицинский профиль. Поэтому при высоком уровне подготовки вчерашним школьникам было проще поступить на бесплатное обучение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.