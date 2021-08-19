Российские школы готовы к требованиям, предъявляемым на фоне пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские школы готовы ко всем требованиям, которые в настоящее время предъявляются из-за пандемии коронавируса, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы с министром просвещения (Сергеем Кравцовым. – Прим. ред.) буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет – 1 сентября все дети должны пойти в школу, образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации", – рассказала Кузнецова.

Также она отметила, что не должно быть манипулятивных техник в вопросах вакцинации против COVID-19 детей и подростков.

Кузнецова подчеркнула, что на данный момент еще нет результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков. По ее словам, результаты должны быть представлены широкой общественности, а решение о вакцинации будут принимать родители.

Ранее глава Минпросвещения заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. По его словам, дистанционного обучения не предполагается.

Кравцов добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле министерства.

