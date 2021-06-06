Более 4,2 тыс учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подвели итоги Московской олимпиады школьников. Информация об этом появилась на портале mos.ru.

"Более 4,2 тысячи ребят завоевали дипломы победителей и призеров", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что дистанционные этапы олимпиады проводились в период с октября по февраль. В них принимали участие учащиеся 5–11 классов со всей России. Заключительные очные туры прошли с февраля по май.

Стало известно, что все больше школьников предпочитают выполнять олимпиадные задания предпрофессиональной направленности и естественно-научного цикла. Они проявляют интерес к математике, физике, информатике и экономике.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко заявил, что Московская олимпиада школьников ежегодно привлекает десятки тысяч талантливых ребят из столицы и регионов. При этом конкуренция в финале крайне высока, так как обладатели дипломов олимпиады получают льготы при поступлении в вузы.

В заключение он призвал всех в будущем участвовать в Московской олимпиаде школьников и совершенствовать знания в выбранных дисциплинах.

Важно, что во время заключительных этапов были созданы все условия для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Так, для незрячих задания были напечатаны шрифтом Брайля, а также организованы пункты проведения олимпиады с минимальным количеством участников.

Ранее Собянин рассказал, что ученики столичных школ смогли завоевать половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020–2021 годов. Такой результат отмечен впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности образования в Москве.