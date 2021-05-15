Московский школьник завоевал золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике

09:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученик московской школы № 1589 Артур Акопян получил золотую медаль международной Балтийской олимпиады по физике. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Соревнование, состоящее из одного тура, прошло 8 мая в дистанционном формате. Участие принимали свыше 100 школьников из 10 стран. Участникам нужно было решить четыре теоретические и одну экспериментальную задачу. Победители были объявлены на онлайн-церемонии закрытия.
Всего российские школьники завоевали пять наград высшего достоинства. Золотые медали получили Вадим Ерин из Долгопрудного, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовии и Андрей Минаков из Алтайского края.
Ранее сообщалось, что победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике стали 19 москвичей, призерами – 67 учеников.
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