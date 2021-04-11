Победителями Всероссийской олимпиады по информатике стали 19 московских школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике стали 19 москвичей, призерами – 67 учеников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Два тура олимпиады проходили в городе с 6 по 11 апреля. В состязании приняли участие более 380 учеников 9–11-х классов со всей России.

Уточняется, что столичные школьники развивают талант в области информатики в том числе на образовательных курсах "Математическая вертикаль" и "ИT-класс в московской школе". Также для учеников был доступен ресурс "Информатикс". Центр педагогического мастерства проводил онлайн-соревнования и сборы.

Кроме того, в городе ведется сотрудничество с ведущими вузами города и московскими ИТ-компаниями. Это позволяет школьникам видеть перспективы образования и развития в данной сфере.

Ранее в финальном этапе квеста профориентационной олимпиады "Москва – город профессий" приняли участие более 500 школьников. Мероприятие проходило в Московском государственном технологическом университете "Станкин". В квесте на эрудицию, логику, смекалку и коммуникабельность участвовали 22 команды, которые представляли более 30 семейных центров.

