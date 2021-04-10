Более 500 школьников приняли участие в квесте олимпиады "Москва – город профессий"

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В финальном этапе квеста профориентационной олимпиады "Москва – город профессий" приняли участие более 500 школьников. Мероприятие проходило в Московском государственном технологическом университете "Станкин", передает пресс-служба вуза.

"10 апреля в Московском государственном технологическом университете "Станкин" состоялся завершающий этап межвузовского квеста в рамках городского проекта – Московской профориентационной олимпиады "Москва – город профессий". Более 500 школьников города – подростков выпускных классов, находящихся на учете и обслуживании семейных центров департамента труда и социальной защиты населения Москвы – стали гостями университета", – говорится в сообщении.

В квесте на эрудицию, логику, смекалку и коммуникабельность участвовали 22 команды, которые представляли более 30 семейных центров. В частности, участники складывали компоненты электрической цепи из датчиков, кнопок и резисторов, собирали 3D-пазлы, придумывали новых роботов, проходили испытания на софт скиллз и командную работу.

Все гости также познакомились с лабораториями Технологического полигона МГТУ "Станкин".

Ранее стало известно, что победителями Всероссийской олимпиады стали 27 столичных школьников. Москвичи победили в олимпиаде по экономике в трех параллелях, набрав самое большое количество баллов за тур.

