Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Победителями Всероссийской олимпиады стали 27 столичных школьников, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что соревнование по французскому языку проходило с 23 по 26 марта в Москве, а по экономике – с 20 по 26 марта в Екатеринбурге.

Москвичи победили в олимпиаде по экономике в трех параллелях, набрав самое большое количество баллов за тур. Так, себя проявили девятиклассник Максим Синицын и десятиклассник Алексей Кравацкий из лицея "Вторая школа", а также Рамиль Назмеев из школы № 57.

Победителями олимпиады по французскому языку стали девять московских старшеклассников, еще 36 ребят получили дипломы призеров. Как отметила ученица 11-го класса столичной школы № 1286 Софья Балахнина, одним из самых ярких воспоминаний оказалось знакомство с новыми людьми.

"Потому что все ребята очень мотивированные, находиться среди них – огромное удовольствие. Сейчас я оканчиваю школу и планирую поступать в институт. Не все знают, но с дипломом Всероссийской олимпиады можно поступать не только на лингвистику, но и на факультет политологии в МГУ. Я хотела бы учиться там", – отметила участница.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился третий этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие учащиеся 9–11-х классов. Победителями стали 1,3 тысячи учеников.

