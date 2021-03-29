Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:11

Победителями Всероссийской олимпиады стали 27 столичных школьников

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Победителями Всероссийской олимпиады стали 27 столичных школьников, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что соревнование по французскому языку проходило с 23 по 26 марта в Москве, а по экономике – с 20 по 26 марта в Екатеринбурге.

Москвичи победили в олимпиаде по экономике в трех параллелях, набрав самое большое количество баллов за тур. Так, себя проявили девятиклассник Максим Синицын и десятиклассник Алексей Кравацкий из лицея "Вторая школа", а также Рамиль Назмеев из школы № 57.

Победителями олимпиады по французскому языку стали девять московских старшеклассников, еще 36 ребят получили дипломы призеров. Как отметила ученица 11-го класса столичной школы № 1286 Софья Балахнина, одним из самых ярких воспоминаний оказалось знакомство с новыми людьми.

"Потому что все ребята очень мотивированные, находиться среди них – огромное удовольствие. Сейчас я оканчиваю школу и планирую поступать в институт. Не все знают, но с дипломом Всероссийской олимпиады можно поступать не только на лингвистику, но и на факультет политологии в МГУ. Я хотела бы учиться там", – отметила участница.

Ранее сообщалось, что в Москве завершился третий этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие учащиеся 9–11-х классов. Победителями стали 1,3 тысячи учеников.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать