13:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Победителями Всероссийской олимпиады стали 27 столичных школьников, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что соревнование по французскому языку проходило с 23 по 26 марта в Москве, а по экономике – с 20 по 26 марта в Екатеринбурге.
Москвичи победили в олимпиаде по экономике в трех параллелях, набрав самое большое количество баллов за тур. Так, себя проявили девятиклассник Максим Синицын и десятиклассник Алексей Кравацкий из лицея "Вторая школа", а также Рамиль Назмеев из школы № 57.
Победителями олимпиады по французскому языку стали девять московских старшеклассников, еще 36 ребят получили дипломы призеров. Как отметила ученица 11-го класса столичной школы № 1286 Софья Балахнина, одним из самых ярких воспоминаний оказалось знакомство с новыми людьми.
"Потому что все ребята очень мотивированные, находиться среди них – огромное удовольствие. Сейчас я оканчиваю школу и планирую поступать в институт. Не все знают, но с дипломом Всероссийской олимпиады можно поступать не только на лингвистику, но и на факультет политологии в МГУ. Я хотела бы учиться там", – отметила участница.
Ранее сообщалось, что в Москве завершился третий этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие учащиеся 9–11-х классов. Победителями стали 1,3 тысячи учеников.
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