Более 1,3 тыс учеников стали победителями регионального этапа олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершился третий, региональный, этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие учащиеся 9–11-х классов. Победителями стали 1,3 тысячи учеников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что у столичных школьников растут результаты по математике, химии и биологии.

"В прошедшем году мы не просто оказались готовы к переходу в онлайн, ни на день не прекращая олимпиады, курсы Центра педагогического мастерства, на которых занимались сотни тысяч ребят, но и протянули руку помощи регионам. Например, наша инициатива по проведению пригласительного школьного этапа была поддержана образовательным центром "Сириус" и распространилась на всю страну", – приводятся в материале слова Ященко.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 20 марта. Первыми пройдут соревнования по химии и экономике.

В Москве организатором олимпиады выступает столичный департамент образования и науки.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам.

Ранее сообщалось, что обучение в детских технопарках Москвы с 2016 года прошли порядка 280 тысяч человек. С детскими технопарками Москвы работают более 40 образовательных партнеров из числа самых престижных вузов России. В числе партнеров детских технопарков – МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ и другие высшие образовательные учреждения. По мнению декана транспортного факультета Московского политеха Пабло Итурралде, подобные комплексы предоставляют школьникам возможность на практике оценить те или иные профессии.

