Более 1,3 тыс учеников стали победителями регионального этапа олимпиады школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершился третий, региональный, этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие учащиеся 9–11-х классов. Победителями стали 1,3 тысячи учеников, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что у столичных школьников растут результаты по математике, химии и биологии.
"В прошедшем году мы не просто оказались готовы к переходу в онлайн, ни на день не прекращая олимпиады, курсы Центра педагогического мастерства, на которых занимались сотни тысяч ребят, но и протянули руку помощи регионам. Например, наша инициатива по проведению пригласительного школьного этапа была поддержана образовательным центром "Сириус" и распространилась на всю страну", – приводятся в материале слова Ященко.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 20 марта. Первыми пройдут соревнования по химии и экономике.
В Москве организатором олимпиады выступает столичный департамент образования и науки.
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам.
Ранее сообщалось, что обучение в детских технопарках Москвы с 2016 года прошли порядка 280 тысяч человек. С детскими технопарками Москвы работают более 40 образовательных партнеров из числа самых престижных вузов России. В числе партнеров детских технопарков – МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ и другие высшие образовательные учреждения. По мнению декана транспортного факультета Московского политеха Пабло Итурралде, подобные комплексы предоставляют школьникам возможность на практике оценить те или иные профессии.
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