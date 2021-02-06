В детских технопарках Москвы прошли обучение порядка 280 тысяч человек

11:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обучение в детских технопарках Москвы с 2016 года прошли порядка 280 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С детскими технопарками Москвы работает более 40 образовательных партнеров из числа самых престижных вузов России. Ректоры и преподаватели высших учебных заведений участвуют как в разработке образовательных программ для школьников, так и в обучении", – отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
В числе партнеров детских технопарков – МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ и другие высшие образовательные учреждения. По мнению декана транспортного факультета Московского политеха Пабло Итурралде, подобные комплексы предоставляют школьникам возможность на практике оценить те или иные профессии.
Ранее о работе детских технопарков рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, на данный момент юным горожанам доступны 350 образовательных программ. Они разбиты по более чем 40 направлениям как технического, так и творческого характера.
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