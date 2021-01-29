Сергунина рассказала о программах обучения в детских технопарках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 280 тысяч школьников прошли обучение в столичных детских технопарках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Это один из основных элементов городской системы профориентации детей и подростков. С 2016 года новые знания в детских технопарках получили больше 280 тысяч московских школьников. В них предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В технопарках изучают информационные и виртуальные технологии, био- и нанотехнологии, авто- и авиамоделирование, геоинформатику, промышленный дизайн, 3D-технологии, радиоэлектронику, создание композитных материалов и другие.

Также для школьников разработана программа по креативным направлениям. В частности, в детском технопарке "На Зорге" проходят занятия по архитектуре, дизайну и моде, а в технопарке Центра развития инжиниринга Московского политеха – по искусству витража и мозаики.

"Каждый ребенок с самого детства развивается в режиме познания и творчества, и если он любит рисовать, то ему необязательно становиться художником: он может реализовать свои способности в огромном количестве профессий", – рассказала гендиректор технопарка "На Зорге" Эльвира Сукорская.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, подчеркнул, что в детских технопарках особое внимание уделяют школьникам младших классов, создавая для них специальные программы в форме игр и квестов.

"Если в 2016 году программы детских технопарков были рассчитаны на слушателей старше 12 лет, то сейчас в шести из них есть регулярные программы для ребят уже с шестилетнего возраста. Даже младшие школьники имеют возможность научиться разным языкам программирования, гейм-дизайну, инженерии, 3D-моделированию и биотехнологиям", – рассказал Фурсин.

Программу для учащихся разрабатывают совместно со специалистами 171 компании и 41 образовательного учреждения, включая МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт (МАИ), Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Менделеева и другие.

Список технопарков и образовательных программ расположен на сайте "Детские технопарки Москвы". Там собраны сведения о каждой организации и мероприятиях, а также публикуются актуальные новости и анонсы вебинаров. Детские технопарки предназначены для людей в возрасте до 18 лет.

