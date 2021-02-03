Испытания нового электроракетного двигателя успешно завершились в технопарке "Слава"

08:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном технопарке "Слава" успешно завершились трехлетние испытания нового электроракетного двигателя. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Двигатель может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты. Технологию подготовил резидент технопарка "Слава", компания "СуперОкс", получившая в прошлом году от столичного правительства грант на 10% от выручки по готовым экспортным контрактам.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что статус резидента технопарка дает дополнительные возможности.
"Компания – разработчик электроракетного двигателя в прошлом году получила грант и субсидию, их общий размер – более 37,5 миллиона рублей. Финансовая помощь города позволила предприятию успешно завершить стендовые испытания", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Новый электроракетный двигатель использует принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создается сверхпроводниками.
Как отмечают разработчики, технология электроракетного двигателя высокой мощности может снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты.
Для создания тяги в двигателе используется инертный газ, что позволит ему работать дольше и увеличит срок эксплуатации космического аппарата.
Ранее Сергунина рассказала, что восемь технопарков столицы вошли в рейтинг лучших в России. В топ попали нанотехнологический центр "Техноспарк", который возглавил список, а также особая экономическая зона "Технополис "Москва", технопарки "Калибр", "Слава", "Строгино", "Полюс", "Элма" и "Мосгормаш".
По данным за 2020 год, резиденты технополиса "Москва" сэкономили 687 миллионов рублей благодаря налоговым льготам. Резиденты особой экономической зоны освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт.
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