Москва не планирует перевод школьников на дистанционку – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перевод московских школьников на постоянное дистанционное обучение не планируется. Об этом заявил руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков.

"Таких планов нет", – сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос во время заседания комиссии Мосгордумы по образованию.

В столице дважды водилось дистанционное обучение в школах из-за коронавируса. Весной прошлого года на него были переведены все учащиеся, а с 19 октября и до конца первого полугодия – ученики 6–11-х классов. К очному обучению столичные школы вернулись 18 января. Временная дистанционка вводится только в тех классах, где был выявлен случай заражения коронавирусом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичное образование справилось с вызовами 2020 года. Во время пандемии коронавируса в столице был организован непрерывный и качественный образовательный процесс.