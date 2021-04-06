Москва не планирует перевод школьников на дистанционку – власти

15:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Перевод московских школьников на постоянное дистанционное обучение не планируется. Об этом заявил руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков.
"Таких планов нет", – сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос во время заседания комиссии Мосгордумы по образованию.
В столице дважды водилось дистанционное обучение в школах из-за коронавируса. Весной прошлого года на него были переведены все учащиеся, а с 19 октября и до конца первого полугодия – ученики 6–11-х классов. К очному обучению столичные школы вернулись 18 января. Временная дистанционка вводится только в тех классах, где был выявлен случай заражения коронавирусом.
Ранее Сергей Собянин заявил, что столичное образование справилось с вызовами 2020 года. Во время пандемии коронавируса в столице был организован непрерывный и качественный образовательный процесс.
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