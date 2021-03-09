Собянин заявил, что столичное образование справилось с вызовами 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московское образование преодолело вызовы прошлого года, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Уточняется, что во время пандемии коронавируса в столице был организован непрерывный и качественный образовательный процесс. В марте прошлого года всего за неделю система образования Москвы перешла на дистанционный режим. В этот период использовались различные электронные ресурсы, среди которых "Московский образовательный телеканал", онлайн-школа Центра педагогического мастерства, сервис "Мои достижения", цифровая образовательная платформа московских колледжей, портал дистанционного и электронного обучения distance.mosedu.ru, приложение "Дошкольники".

"Однако основным ресурсом стала "Московская электронная школа", в библиотеке которой в настоящее время размещены свыше 53 тысяч электронных сценариев уроков, 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников издательств, 245 произведений художественной литературы, 10 уникальных виртуальных лабораторий, свыше 470 тысяч единиц атомарного контента, 65 тысяч тестовых заданий и более 136 тысяч интерактивных образовательных приложений", – говорится в сообщении.

К очному обучению школы и колледжи вернулись 18 января 2021 года. Для обеспечения этого процесса также были приняты определенные меры. Например, проведение занятий для каждого класса в одном кабинете, термометрия на входе в учебные заведения, установка антисептиков, проведение регулярной уборки.

Также в пресс-службе добавили, что столичные выпускники показали высокие результаты и при сдаче единого государственного экзамена. В 2020 году 38,8 процента школьников набрали 220 и более баллов по трем предметам. Также за прошлый год школьники завоевали 17 медалей на международных предметных олимпиадах, среди которых 10 золотых и 7 серебряных.

Кроме того, в 80 школах города запущен пилотный проект "Цифровой репетитор", который нацелен на улучшение успеваемости детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В проекте принимают участие около 500 педагогов.

"На первом этапе воспользоваться услугами "цифровых репетиторов" могут более 800 учащихся 6–8-х классов. Заявку на участие в проекте можно подать через личный кабинет школьника в электронном дневнике МЭШ. Дополнительные онлайн-занятия – два урока в неделю с использованием видеоконференцсвязи МЭШ – проводятся бесплатно в мини-группах от трех до пяти человек", – прокомментировали в пресс-службе.

В 2021 году московская система образования будет нацелена на развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования. Кроме того, будет и дальше реализовываться проект "Школа старшеклассников", развиваться МЭШ и системы независимых диагностик, заключили в пресс-службе.

Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" появилась виртуальная лаборатория для занятий по робототехнике. Виртуальные лаборатории позволяют проводить эксперименты по разным предметам не выходя из дома. Благодаря новой лаборатории можно получить и улучшить навыки программирования, используемые в робототехнике.

