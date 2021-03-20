Более 2200 школьников представят столицу на заключительном этапе Всероссийской олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Скрипко

Свыше 2200 учащихся более чем из 300 столичных школ примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Ребят будут принимать в 15 регионах страны. Заключительный этап продлится до 30 апреля. Первыми состоятся состязания по химии и экономике", – говорится в материале.

Как уточняется, в финал приглашены участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов. Также участие примут ученики 9–10-х классов прошлого года, которые не смогли поучаствовать в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Кроме того, участвовать могут победители и призеры заключительного этапа 2018/2019 учебного года, которые продолжают обучение в школе.

Как рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, московские школьники серьезно подошли к подготовке.

"Мы верим в успехи московских ребят, ведь, несмотря на пандемию, подготовка к олимпиаде продолжилась в онлайн-режиме. И высокие результаты на региональном этапе свидетельствуют о глубоких знаниях москвичей. Мы приглашаем всех болеть за наших ребят", – приводятся в материале слова Ященко.

Ранее в Москве завершился третий, региональный, этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие учащиеся 9–11-х классов. Победителями стали 1,3 тысячи учеников. Ященко отмечал, что у столичных школьников растут результаты по математике, химии и биологии.

В Москве организатором олимпиады выступает столичный департамент образования и науки.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам.

Ранее сообщалось, что обучение в детских технопарках Москвы с 2016 года прошли порядка 280 тысяч человек. С детскими технопарками Москвы работают более 40 образовательных партнеров из числа самых престижных вузов России. В числе партнеров детских технопарков – МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ и другие высшие образовательные учреждения. По мнению декана транспортного факультета Московского политеха Пабло Итурралде, подобные комплексы предоставляют школьникам возможность на практике оценить те или иные профессии.

