Российских школьников пригласили принять участие в экономической олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Экономический факультет МГУ пригласил учащихся 7–11-х классов поучаствовать во II Online Открытом чемпионате школ по экономике, который пройдет 18 апреля 2021 года.

В индивидуальный тур включены экономические задачи разных уровней сложности, а командные состязания состоят из интересных кейсов, которые основаны на реальных проблемах современного мира. Учащиеся смогут соревноваться в общем зачете – для этого нужно принять участие в обоих турах, как так результаты общего зачета подведут на основе итогов индивидуального и командного туров.

Благодаря онлайн-формату участвовать в олимпиаде смогут все желающих. Главное – это иметь компьютер и доступ к интернету.

Кроме того, 20 учащихся, которые покажут лучшие результаты из каждого класса, а также 20 лучших команд сформируют Цифровой Золотой Запас экономистов России 2021. Каждый год в него входят порядка 200 участников Открытого чемпионата.

Ранее сообщалось, что победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике стали 19 москвичей, призерами – 67 учеников.