Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и вторичном рынке с 1 октября, а также на рефинансирование жилищных кредитов. Об этом со ссылкой на пресс-службу финансовой организации сообщает РИА Новости.
Таким образом, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентного пункта и составила 8,4% годовых. Минимальная ставка, доступная молодым семьям для приобретения жилья на вторичном рынке, выросла с 7,7% до 8,1%. Для остальных заемщиков базовая ставка увеличилась с 8,1% до 8,5%.
Кроме того, теперь оформить рефинансирование ипотеки другого банка можно под 8,2% годовых, ранее этот показатель составлял 7,9%.
Ранее аналитики выяснили, что более 50% россиян при выборе ипотеки ориентируются на размер процентной ставки, около 40% опрошенных обращают внимание на известность бренда кредитора.
При выборе ипотечного банка 14,8% опрошенных исходят из наличия у себя его дебетовой или зарплатной карты, а 14,3%.
В конце августа правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.
Льготную ипотеку могут распространить на частные жилые дома
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