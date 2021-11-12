Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 19:37 американская валюта выросла на 1,33 рубля, достигнув отметки 72,96 рубля. Ранее в ходе торгов курс доллара доходил до 73,065 рубля, что является максимумом с 1 октября текущего года.

В то же время евро вырос на 1,53 рубля и зафиксировался на уровне 83,5 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин допустил, что к Новому году курс доллара может опуститься ниже 70 рублей. По его словам, изменение многих экономических закономерностей на фоне пандемии, а также тот факт, что 17 декабря Центробанком РФ планируется повышение ключевой ставки, приведут к непродолжительному падению курса иностранной валюты.

Бабин полагает, что к концу текущего года доллар будет торговаться в диапазоне 69–71 рубля, а евро – 79,8–82,2 рубля.

