ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

ЦБ повысил ключевую ставку шестой раз подряд и уже до 7,5% годовых. Эксперты говорят, что повышение ключевой ставки потянет за собой рост ставок по вкладам в ближайшие месяцы и россияне начнут копить деньги в банках. Но а пока многие решили закупиться валютой. Ведь рубль укрепляется, а доллар и евро падает.

На курсы валют до конца года будет оказывать влияние цены на нефть и ситуация с коронавирусом, говорят эксперты. Прогнозируют, что рубль продолжит укрепляться.

Аналитики подсчитали, что россияне стали обменивать валюту чаще на треть по сравнению с прошлым годом. Также специалисты выяснили, что по-прежнему популярнее доллар, а не евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.