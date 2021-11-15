Эксперты заявили, что повышение минимальной цены на водку не вызовет роста цен в рознице

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Повышение минимальной розничной цены (МРЦ) на водку и коньяк в России не вызовет фактического роста цен в рознице, рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин РИА Новости.

По его словам, установление МРЦ лишь указывает на легальность продукции.

"Если она продается дешевле, она точно нелегальна, и это сразу же может привести к лишению лицензии", – отметил Шапкин.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что в минимальной розничной цене отражается стоимость комплектующих, спирта, зерна и других составляющих. Шапкин же отметил, что МРЦ отражает уровень цены при самых минимальных издержках.

"Это вообще не о том, что поднимаются цены на водку или другую алкогольную продукцию, но если бы такой индикативный показатель не объявляли, для легальных участников рынка было бы хуже", – подчеркнул эксперт.

Дробиз объяснил, что до 2017 года, когда производители и импортеры еще не перешли на документооборот в ЕГАИС, МРЦ была основным показателем легальности.

Ранее Минфин РФ предложил с 1 января повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Минимальную розничную цену на водку хотят увеличить на 7,4%. В этом случае бутылка объемом 0,5 литра будет стоить 261 рубль вместо действующих 243 рублей. Минимальная цена на коньяк может вырасти на 7,6% – до 480 рублей вместо текущих 446 рублей.

