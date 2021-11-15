Глава "Трезвой России" оценил идею повысить минимальную цену на водку и коньяк

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Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал предложение Минфина повысить в России минимальную цену на алкоголь, сообщает RT.
"В целом понятно, что водка у нас дешевая и доступная, но изменять цену на 7% – это ни к селу ни к городу, как говорится", – заявил Хамзаев.
Он выразил мнение, что если перед властями стоит задача защитить здоровье граждан от контрафакта и суррогата и сократить объемы потребления алкоголя в целом по стране, то такой меры будет недостаточно.
Хамзаев напомнил, что в России самая дешевая цена на водку, если сравнивать со странами Европы и Азии.
Ранее Минфин РФ предложил с 1 января повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк.
Минимальную розничную цену на водку хотят увеличить на 7,4%. В этом случае бутылка объемом 0,5 литра будет стоить 261 рубль вместо действующих 243 рублей. Минимальная цена на коньяк может вырасти на 7,6% – до 480 рублей вместо текущих 446 рублей.
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