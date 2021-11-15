Сбербанк поднял ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье
Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Соответствующая информация появилась на сайте банка.
Ставка ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4% и составила 8,8% годовых.
При этом молодые семьи могут приобрести вторичное жилье по ипотечной ставке 8,7% годовых. Базовая ставка для остальных заемщиков составляет 9,1% годовых.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что для большинства россиян ипотека является единственным способом приобрести жилье. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка, считает эксперт.
В России средний срок ипотеки достиг исторического максимума
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