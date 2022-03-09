Врач рассказал, можно ли в марте ходить без шапки

Как только пригревают первые весенние лучи, люди стремятся поскорее сменить тяжелую зимнюю одежду на легкую демисезонную и снимают шапки. Рассказываем, когда можно будет ходить без теплого головного убора и в каких случаях с этим лучше не торопиться.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бережем сосуды

Врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев считает, что носить шапку в начале весны так же необходимо, как зимой или поздней осенью. Она нужна прежде всего потому, что на голове очень тонкий защитный слой подкожно-жировой клетчатки.

"Холод сужает сосуды. Несвоевременный отказ от головного убора может спровоцировать проблемы с нарушением мозгового кровообращения. Это чревато скачками артериального давления вплоть до гипертонического криза. Существует и риск возникновения инсульта", – предостерег врач.

Впрочем, такая реакция организма может возникнуть только при длительном воздействии низких температур. Кратковременное пребывание на холоде с непокрытой головой не столь опасно.





Денис Прокофьев врач общей практики Утепление головы – это еще и профилактика невритов. Окончания лицевых нервов выходят в височную область и крепятся непосредственно к нижней челюсти. Шапка поможет избежать воспаления нервных волокон.

Эксперт отмечает также, что головной убор поможет избежать возникновения отита, поскольку бережет нас от воспаления слуховой трубы.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потеем с умом

В межсезонье шапка защищает не только от холода, но и от нежелательных осадков.

"Когда тает снег, влага активно испаряется, а значит, вероятность дождя крайне высока. Сочетание низких температур с осадками и сильным ветром – это дополнительный негативный фактор для здоровья", – говорит эксперт.

Влажная голова на улице в плохую погоду замерзает гораздо быстрее. Кроме того, дополнительная проблема в марте – большие перепады температуры. Погода в это время года особо обманчива, поэтому выходить из дома утром лучше в шапке, а днем ее снимать, если есть такая необходимость.

По словам врача, эталонной температуры, при которой все должны отказаться от шапок, не существует. Каждый принимает ответственное решение, опираясь на собственные ощущения.





Денис Прокофьев врач общей практики Кожа – уникальный орган. Она способна самостоятельно поддерживать процесс терморегуляции. Когда человеку жарко, поры вырабатывают пот, благодаря чему кожа охлаждается. Как только голова начинает потеть под шапкой, надо снимать ее или надевать что-то потоньше.

В любом случае торопиться отказываться от шапки не стоит, даже когда на улице уже выше нуля. Тем более что для нашего организма максимально комфортная температура воздуха – 19–21 градус.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шапочное знакомство

Эксперт отметил, что даже самая густая шевелюра не может надежно уберечь голову от холода.

"Волосы дают дополнительную защиту, но не могут выполнить функцию шапки. Они тоже находятся под воздействием отрицательных температур. Волосы – это рудимент кожи, ее продолжение", – добавил Прокофьев.

Врач напомнил, что шапки впитывают пот, поэтому хотя бы раз в две недели их надо стирать. Чтобы избежать перегрева, специалист настоятельно советует не носить головные уборы в теплом помещении.





Денис Прокофьев врач общей практики При выборе шапок надо отдавать предпочтение натуральным материалам, чтобы избежать не только переохлаждения, но и перегрева головы. Ориентируйтесь на то, что мы должны поддерживать температуру кожи на уровне 36,6 градуса.

Врач посоветовал в переменчивую весеннюю погоду особенно оберегать детей. Малышам не стоит раньше времени ходить без теплого головного убора, поскольку у них еще не до конца сформирован центр терморегуляции в головном мозге.