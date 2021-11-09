Эксперты рассказали, что лучше согревает зимой – шуба или пуховик

Москвичи стали реже носить шубы и дубленки, отдавая предпочтение зимним курткам и пальто. Мы выяснили, почему горожане выбирают пуховики и стоит ли бояться искусственного утеплителя.



Вчерашний день

Натуральный мех пользуется все меньшим спросом. В условиях мегаполиса люди отказываются от такой одежды, отмечая ее непрактичность.

"Главное, что нужно понимать владельцам меховых шуб, – такое изделие не терпит повышенной влажности. Климат значительно изменился, и во многих регионах зимы стали сырые и влажные. Осадки могут навредить дорогостоящему изделию", – предостерегает стилист, имидж-консультант Алиса Мартопляс.

Второй нюанс, по словам стилиста, – это подкладка, от нее тоже зависит тепло шубы.





Алиса Мартопляс стилист, имидж-консультант Например, если это тонкий атлас, то максимум, на что придется рассчитывать владельцу мехового изделия, – это минус 10 градусов. Такая шуба скорее украшение, дополнение к стилю или дань моде, но никак не вещь, которая согреет лютой зимой.

По мнению дерматовенеролога Наталии Жовтан, практичность меховых изделий зависит от плотности и длины ворса.

"Известны своими теплосберегающими свойствами шубы из плотной овчины, соболя, песца, северного оленя. Мех кролика и короткошерстных животных может не согреть в холодную погоду", – уточняет дерматовенеролог.

Таким образом, шуба, сдав свои позиции, стала необязательным предметом современной зимы.



Как с гуся вода

В современном мире наибольшим спросом пользуются пуховики и пальто с искусственными наполнителями. В их пользу, по словам стилиста, говорит разнообразие материалов, температурных режимов (некоторые "работают" до минус 50), наличие мембраны, которая отводит влагу. Имеют значение и дополнительные замки в местах потоотделения. Тепло зависит от наполнителя – именно он удерживает воздух, создавая тепловую подушку. Самым лучшим утеплителем считается пух водоплавающих птиц: гуся, лебедя, утки или гаги.

"Безусловно, натуральные материалы всегда были и будут дорогостоящими как при покупке, так и в уходе. Пух должен быть обработан специальным образом, очищен и подготовлен в качестве наполнителя. Такой материал хорошо сохраняет тепло, не промокает", – рассказывает дерматовенеролог Наталия Жовтан.

По словам врача, у этого материала есть и минусы. Он сложен в уходе, ему нужна специальная химчистка, он может сбиваться при сильном намокании и вызывать аллергию. Конечно, при температуре минус 20 градусов и ниже пух будет лучшим наполнителем. Однако одежда из него отличается большим объемом, поэтому в таких изделиях сложно водить автомобиль или заниматься зимними видами спорта.



Искусство тепла

Дерматовенеролог подчеркивает, что многие искусственные материалы могут служить аналогами натуральных и использоваться как отличная альтернатива шубе или дубленке. В числе плюсов – невысокая стоимость и удобство ухода, например, возможность стирать такие вещи в машинке. По эффекту теплосбережения искусственные материалы аналогичны натуральным – пропускают воздух, не способствуют накоплению влаги, удобны в носке.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Холлофайбер частично повторяет структуру шерсти: внутри каждой ворсинки имеется полость. При этом синтетический материал не обладает гигроскопичностью, то есть почти не намокает. После стирки волокна быстро сохнут и восстанавливают первоначальный объем. Таким образом, чистка и сушка не влияют на свойства утеплителя.

По словам врача, синтепух считается искусственным заменителем лебяжьего пуха. Каждая нить имеет спиралевидную форму и крепко сцепляется с соседними. Для повышения прочности и упругости волокна обработаны силиконом.

"Синтетический пух также имеет полости внутри волокон, что делает его легким и повышает теплоизоляционные свойства", – отмечает эксперт.

Современный материал тинсулейт – это утеплитель на основе тончайших волокон. Его нити переплетены между собой в разных комбинациях, каждая из них обработана силиконом. Еще один полиэстеровый наполнитель вальтерм состоит из множества микроячеек, в которых теплый воздух способен долго удерживаться.

"Современные искусственные материалы не вредны для кожи. Важно правильно подбирать размер верхней одежды – она не должна быть тесной и сковывать движения. Обязательно нужно сохранять слой воздуха, который также является теплосберегающей частью", – подчеркнула дерматовенеролог.

При выборе наполнителя врач советует учесть, какие температурные резервы заложены в тот или иной материал. Например, одежда из синтепона сохраняет тепло при 15 градусах ниже нуля, позволяет быстро двигаться за счет минимального веса.



Бережем природу

По словам стилиста, верхняя одежда с искусственным наполнителем – универсальная вещь и в вопросе стиля. Сейчас такие куртки перестали считаться спортивными и неплохо вписываются в классические образы. Кроме того, стилист отмечает, что в вопросе выбора между шубой и другими теплыми вещами остро стоит проблема экологии.

"Дизайнеры первой линии практически не используют натуральный мех в своих коллекциях. Во всем мире идет борьба с фермами животных, где выращивают пушных зверей для производства одежды, сумок и обуви. Многие люди по этическим соображениям отказываются от меха", – комментирует Алиса Мартопляс.

Однако, по словам имидж-консультанта, на другой стороне весов – производство синтетических материалов для верхней одежды, которые более долговечны в носке, но дольше разлагаются, загрязняя планету.

Если все-таки хочется надеть шубу, но давит моральный аспект, стилист в качестве альтернативы предлагает шубку "тедди". Она скроена под мужское оверсайз-пальто, поэтому отлично сочетается в классических, спортивных и повседневных образах.

