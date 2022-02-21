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общество

14:39

Врач рассказала о наилучшей профилактике вирусных заболеваний

обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила о необходимости высыпаться, поскольку иммунная система испытывает нагрузки в период перехода от зимы к лету.

"У нас идет сейчас укрощение ночи, увеличение святого дня, а это смена климата, что является адаптивной нагрузкой для иммунной системы. Поэтому задача – подстраиваться под эти режимы на исходе зимы. И получается, что чем больше времени человек уделяет сну, тем ему легче адаптироваться к изменениям", – сказала Ярцева Москве 24.

Кроме того, врач посоветовала увеличить двигательную активность и разнообразить питание. По ее словам, рацион должен включать сезонные фрукты и овощи, а также большое количество воды, поскольку сухой воздух в помещениях приводит к пересушиванию слизистой.

"Слизистая носа верхних дыхательных путей страдает и более подвержена заражению. Если слизистая носа хорошо увлажнена, то риски заболевания меньше. Желательно, чтобы в спальне работал увлажнитель воздуха", – добавила эксперт.

Также врач посоветовала пить витамин D и чаще бывать на солнце.

Ранее психотерапевт, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева рассказала, как правильно принимать витамин D. По ее словам, употреблять добавку следует в первой половине дня, во время завтрака. При этом в рацион следует включить продукты с жирами в составе.

"Доктор 24": витамин D

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