Врач рассказала о наилучшей профилактике вирусных заболеваний

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила о необходимости высыпаться, поскольку иммунная система испытывает нагрузки в период перехода от зимы к лету.
"У нас идет сейчас укрощение ночи, увеличение святого дня, а это смена климата, что является адаптивной нагрузкой для иммунной системы. Поэтому задача – подстраиваться под эти режимы на исходе зимы. И получается, что чем больше времени человек уделяет сну, тем ему легче адаптироваться к изменениям", – сказала Ярцева Москве 24.
Кроме того, врач посоветовала увеличить двигательную активность и разнообразить питание. По ее словам, рацион должен включать сезонные фрукты и овощи, а также большое количество воды, поскольку сухой воздух в помещениях приводит к пересушиванию слизистой.
"Слизистая носа верхних дыхательных путей страдает и более подвержена заражению. Если слизистая носа хорошо увлажнена, то риски заболевания меньше. Желательно, чтобы в спальне работал увлажнитель воздуха", – добавила эксперт.
Также врач посоветовала пить витамин D и чаще бывать на солнце.
Ранее психотерапевт, кандидат медицинских наук Анастасия Фатеева рассказала, как правильно принимать витамин D. По ее словам, употреблять добавку следует в первой половине дня, во время завтрака. При этом в рацион следует включить продукты с жирами в составе.
"Доктор 24": витамин D
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: