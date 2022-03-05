"WOW эффект": Канье Уэст и The Game выпустили выпустили видео на свою песню

Канье Уэст и Джейсон Тейлор, более известный как The Game, выпустили выпустили видео на свою песню. Она вышла под названием "Eazy". Музыкальный ролик оказался достаточно скандальным, потому что Уэст посвятил его новому бойфренду Ким Кардашьян, на которой музыкант был женат.

Релиз клипа состоялся через несколько часов после того, как супруги перестали ими быть. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект