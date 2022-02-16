Юрист оценил шансы москвича наказать Nike за отсутствие белых людей в рекламе

Москвич пожаловался в Следственный комитет на компанию Nike. Причина недовольства мужчины заключается не в качестве приобретенного товара, а в рекламе бренда, в которой он углядел расовую дискриминацию. По мнению жителя столицы, многие модели, представляющие продукцию компании, негроидной и монголоидной расы, что нетипично для России. Разбираемся, действительно ли Nike ущемляет права россиян и может ли москвич рассчитывать на возбуждение уголовного дела.



Дискриминация большинства?

Житель столицы Евгений Смирнов подал заявление в СК с просьбой проверить действия Nike на предмет статьи "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина". Суть жалобы на имя главы ведомства Александра Бастрыкина заключается в том, что на сайте компании многие фотомодели монголоидной и негроидной расы, тогда как большинство россиян – европеоидной, считает мужчина.

Ранее москвич пытался самостоятельно уладить ситуацию, обратившись в клиентскую службу поддержки Nike. В частности, он предложил бренду на безвозмездной основе подобрать для рекламы людей подходящей наружности, чтобы сгладить "расовый дисбаланс". Однако, по словам мужчины, ему ответили отказом и не предоставили критерии отбора моделей для сайта в РФ.

Свое решение пожаловаться на спортивный бренд Смирнов объясняет тем, что надеется таким образом привлечь внимание к проблеме навязывания западных ценностей и стереотипов, чуждых России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Москва 24.





Евгений Смирнов москвич Я затеял всю эту историю для того, чтобы привлечь внимание к факту того, что на Западе у людей едет крыша, не хотелось, чтобы она ехала у людей у нас. Это достаточно необычный и резонансный случай, первый в своем роде у нас в стране. Меньшинства обычно защищают свои права, а большинство почему-то молчит.

Мужчина также отметил, что он решил стать первым из большинства, кто заявит о своем праве.

Между тем на сайте Nike утверждают, что компания уважает ценность межрасовых и межкультурных различий. Кроме того, одежда и обувь бренда продаются по всему миру, и они не делают рекламу отдельно для каждой страны, говорится в сообщении службы поддержки клиентов.



"Никаких компенсаций"

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что житель столицы, по его мнению, совершенно точно получит отказ в возбуждении уголовного дела.





Василий Воробьев юрист Здесь даже обсуждать особо нечего. Будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это 100%.

По словам эксперта, москвичу не стоит рассчитывать ни на какие компенсации от компании, поскольку реклама бренда не имеет отношения к дискриминации.

"Под словом "дискриминация" и прочее подразумеваются немного другие вещи: когда тебя ущемляют в правах под предлогом того, что у тебя не та раса. То, что в рекламе кто-то кого-то показал, никак к дискриминации не относится, поэтому никаких компенсаций, ничего подобного ему не грозит", – подчеркнул юрист.

Воробьев отметил, что по статье "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина" в России крайне редко возбуждают дела. "Это называется просто дополнительный инфоповод. Человеку заняться нечем, вот он и решил написать заявление", – полагает эксперт.

Член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев в разговоре с Москвой 24 также отметил, что, скорее всего, москвич пытается привлечь внимание только к себе самому, а не к проблеме защиты прав.





Николай Григорьев член совета "Гильдии маркетологов" Когда появляется любая волна в обществе, в данном случае толерантности, то находятся люди, которые эту волну пытаются оседлать и что-то получить с этого. Я считаю, что человек просто привлекает к себе внимание.

По мнению маркетолога, заявление мужчины не имеет судебной перспективы. В частности, Николаев уверен, что в рекламе бренда найдутся представители всех народов и рас мира.

"Западные компании в ходе создания своих рекламных продуктов, конечно, стремятся не попасть под разного рода обвинения в негативном или каком-то недостаточном внимании к той или иной категории людей", – рассуждает он.

При создании коммерческого продукта бренды учитывают расовое и гендерное разнообразие, как того требуют новые реалии, причем иногда это даже происходит в гипертрофированной и комичной форме, заключил маркетолог.

