"Историс": Даню Милохина сбил велосипед, а Павел Воля стал писателем

Даня Милохин напугал своих подписчиков, выложив фотографии разбитого лица. Подписчики испугались за блогера и бросились его поддерживать, однако позже выяснилось, что его всего лишь сбил велосипед.

А Павел Воля решил стать писателем. Юморист и телеведущий написал приключенческий роман, события которого разворачиваются в Англии XIX века. Он рассказал, что в работе над произведением ему помогали друзья.

Александр Гудков между тем признался, что уже почти три года женат. А Maruv рассекретила свою беременность. Об этих и других событиях из мира шоу-бизнеса – в новом выпуске программы "Историс".

