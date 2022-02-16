Психотерапевт предупредила о весеннем обострении у переболевших COVID-19

До наступления весны остается еще две недели, но в Москву уже пришла апрельская погода. Психотерапевты считают, что ускорение природных циклов может влиять на психологическое и физическое состояние некоторых людей. В частности, в зону риска подпадают москвичи, которые переболели COVID-19. Выясняем, как сказывается ранний приход весны на состоянии людей и каким образом с этим справиться.



Весеннее обострение уже началось?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается апрельская погода. По его словам, на данный момент температура превышает норму на 7–8 градусов, а к выходным потеплеет на 10–11 градусов выше средних многолетних значений.

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ им. Пирогова, врач-психиатр, психотерапевт Жанна Гарданова рассказала Москве 24, что на фоне аномального потепления в столице у некоторых началось весеннее обострение.

"Солнечная активность, конечно, влияет на то, как люди начинают эмоционально реагировать. У них может чаще болеть голова, ухудшаться настроение, чаще будет плаксивость, слезливость", – отметила эксперт.

По ее словам, на подобные скачки температуры могут реагировать метеозависимые, горожане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациенты после травм головы, а также люди, склонные эмоционально воспринимать все внешние факторы.





Жанна Гарданова врач-психиатр, психотерапевт Обычно, чтобы подготовиться к этому периоду, пациенты принимают ноотропы для укрепления сосудов, чтобы погода легче воспринималась. Однако готовиться поздно, весеннее обострение уже началось.

По мнению Гардановой, почувствовать весеннее обострение могут и здоровые люди, которые перенесли сильный стресс, а также те, кто переболел коронавирусом. "Они тоже будут реагировать", – добавила эксперт.



Как справиться с перепадом настроения?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жанна Гарданова советует переключаться на положительные эмоции, менять свою деятельность и пробовать что-то новое: пойти погулять в парк, посмотреть интересный фильм или, наоборот, остаться дома и плести макраме. Главное – перенести свое внимание с негативного на позитивное, отметила она. В случае если новая активность не помогает, врач-психиатр рекомендовала уделить внимание рациону и приему витаминов.

"При усилении раздражительности или апатии нужно принимать комплекс витаминов группы В, витамин D, магний, цинк, селен, янтарную кислоту и калий. Важно, чтобы эти основные микроэлементы присутствовали в рационе", – указала эксперт.

Однако в случае, если человек испытывает глубокую меланхолию или агрессию, надо обратиться к специалисту, добавила она.

Невролог, психиатр, психотерапевт Ольга Котова в разговоре с Москвой 24 также отметила, что весеннее обострение у людей проявляется по-разному.





Ольга Котова невролог, психиатр, психотерапевт Эмоциональная неустойчивость, головная боль, слабость, перепады настроения, повышение тревожности – это может быть множество разных симптомов. То есть все, что для вас нехарактерно. Если вас что-то беспокоит, чего не наблюдалось раньше, то стоит задуматься.

Невролог добавила, что пациенты, которые уже давно находятся на терапии, должны отслеживать свое состояние, консультироваться с лечащим врачом или психотерапевтом, чтобы при ухудшении самочувствия корректировать схему лечения.

По мнению Котовой, если в течение года правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать режимы сна и отдыха, то этого вполне достаточно, чтобы комфортно перенести смену сезона.

Стресс в виде изменения погоды при отсутствии психических заболеваний здоровый человек должен переносить нормально, заключила специалист.