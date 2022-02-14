Минюст разработал проект о создании реестра разыскиваемых неплательщиков алиментов

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Министерство юстиции разработало проект закона, который предусматривает создание в РФ реестра неплательщиков алиментов, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

"Так, например, проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" предлагается включать в реестр должников по алиментным обязательствам сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, проектом закона предлагается наделить судебного пристава-исполнителя правом требовать предоставления данных об имущественном положении должника по алиментам.

Пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов был подписан Владимиром Путиным в конце декабря прошлого года.

Согласно новым положениям, наказание предусматривается и для граждан, уплачивающих средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей в неполном объеме. Освободиться от ответственности неплательщик может при полном погашении задолженности.

