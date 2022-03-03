"Wow эффект": в Сети появился официальный трейлер фильма "Проект "Адам"

В Сети появился официальный трейлер фильма "Проект "Адам", главную роль в котором сыграл Райан Рейнольдс.

Лента рассказывает о мужчине по имени Адам, который отправляется из 2050 года в путешествие по прошлому, чтобы найти возлюбленную Лору, но вместо этого он оказывается в 2022 году, где ему предстоит помочь молодому себе. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".