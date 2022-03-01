Вход в Музей Победы будет бесплатным для всех женщин 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Все женщины смогут бесплатно посетить Музей Победы в Международный женский день, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
"Вход в Музей Победы 8 марта для всех женщин будет бесплатным. В честь Международного женского дня музей подготовил большую праздничную программу. Посетителей ждут бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ", – говорится в сообщении.
Посетителям бесплатно будут доступны тематические экскурсии "Женщины-герои", которые пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Однако для посещения нужно предварительно пройти регистрацию.
С 13:00 до 15:00 в музее будет организован мастер-класс по живописи "Цветы для мамы", в 14:00 в Зале Полководцев пройдет праздничный концерт "Мамина радость" и флешмоб "Музыкальная открытка".
Для гостей музея в этот день пройдет танцевальный мастер-класс "Ах, этот вальс". Он состоится в 16:00. Также в это время в кинозале "Конев" начнется бесплатный кинопоказ советского художественного фильма "Крылья" режиссера Ларисы Шепитько.
Ранее праздничный гала-концерт "Девичник: Сон в опере" прошел в "Геликон-опере". Уточняется, что это было своеобразным поздравлением от женской половины труппы всем мужчинам на 23 февраля. Кроме того, увидеть подобную постановку можно только раз в году.
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