Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Московский зоопарк перейдет с 1 марта на весенний режим работы. Посетители смогут увидеть животных с 09:00 до 18:00, при этом вход будет закрываться в 17:00.
"У вас больше шансов обойти обе территории зоопарка и не замерзнуть. Если все-таки стало прохладно, заходите погреться в павильоны. Дом птиц, слоновник, дом обезьян, террариум, животные Африки, выставка амфибий, бабочек, пауков и так далее – все открыто. Вас ждут в гости медоеды, жираф Липа, пингвины Гумбольдта и многие другие", – говорится на странице зоопарка в Instagram.
С потеплением и увеличением светового дня активнее стали птицы, львы, морские котики и гиены. Также на улицу выходят панды Диндин и Жуи. Однако бурая медведица Роза, гималайский медведь Алладин и сурки пока спят.
Вход в павильоны возможен только по QR-коду. Билеты по-прежнему продаются только онлайн – на сайте или в терминалах у входа. Также необходимо держать дистанцию, надевать маски в павильонах и пользоваться санитайзерами.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале марта Москва окажется в зоне влияния антициклона. Синоптик отметил, что из-за этого будет мало облаков, а ночью ожидаются морозы. При этом температура будет повышаться только после полудня.
В Москве ожидается солнечная погода 28 февраля
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