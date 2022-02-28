Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
В понедельник, 28 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, максимальная температура в Москве днем составит 0...+2 градуса, в Подмосковье – +3...-2 градуса. Ветер ожидается северо-восточного направления с порывами 3–8 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%. Погода последнего февральского дня будет малооблачная и без осадков", – говорится в сообщении.
В начале марта столичный регион окажется в зоне влияния антициклона. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что из-за этого будет мало облаков, а ночью ожидаются морозы. При этом температура будет повышаться только после полудня.
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