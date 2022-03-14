ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ

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Евросоюз утвердил четвертый пакет экономических и персональных санкций против России. Об этом сообщает председательство Франции в Совете ЕС в своем Twitter.
Отмечается, что санкции направлены в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к агрессии против Украины и некоторых секторов экономики России.
Страны ЕС согласовали заявление в адрес Всемирной торговой организации против особого статуса России и принятия в организацию Белоруссии.
На прошлой неделе Евросоюз расширил санкции в отношении России, а также пополнил список лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Речь идет о 14 крупных российских бизнесменах, имеющих отношение к ключевым секторам экономики РФ, их семьях, а также 146 членах Совета Федерации, которые одобрили договоры о взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что антисанкционный оперативный штаб партии "Единая Россия" выработал первые решения. Партия создает сеть общественных приемных, окружных, районных и первичных отделений для получения данных о последствиях санкций. В партии сочли необходимым организовать мониторинг ситуации и принять срочные меры реагирования.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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